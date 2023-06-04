Okan Buruk: Hak eden sezonu kazandı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Galatasaray'da teknik adam olarak ilk kupam ama toplamı hatırlamıyorum! 2023'te 23. şampiyonluk ve 3-0 ile kazandık. 3'lerin devam ettiği bir sene oldu." ifedelerini kullandı.

Okan Buruk, "İyi olan kazandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe de puan ortalamasıyla başarılıydı. Onlar da ikincilik mücadelesi veriyor. Galatasaray olarak Türk futboluna katkı yaptık. Güzel bir sezonu, güzel bir karşılaşmayla bitirdik. Hak eden sezonu kazandı!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.