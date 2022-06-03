Okan Buruk için kimse bunu beklemiyordu! Transferde herkes ters köşe oldu

Galatasaray için uzun zamandır adı gündemde olan ve kendisinin de yaptığı her açıklamada göreve hazır olduğunu belirten Okan Buruk'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda başkanlık seçimi sonrası teknik direktörlük için adaylarının Igor Tudor başta olmak üzere Roberto De Zerbi ile Roberto Mancini olduğu ileri sürüldü.

OKAN BURUK, GALATASARAY İÇİN BEKLİYOR

Son olarak görev aldığı Başakşehir'de Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde. Başarılı çalıştırıcı yaptığı her açıklamada da sarı-kırmızılılarda görev almak istediğini ifade etti.

TARAFTAR DA ONU İSTİYOR

Domenec Torrent'ten de umduğunu bulamayan Galatasaray'da taraftarlar da teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesini istiyor.

İTALYAN BASININDAN SÜRPRİZ İDDİA

İtalya basınında yer alan habere göre ise; Galatasaray'da, başkanlık seçimi sonrası teknik direktörlük için Igor Tudor ilk adaylardan biri. Roberto De Zerbi ile Roberto Mancini de adı geçenler arasında.

HER ŞEY SEÇİMDEN SONRA BELLİ OLACAK

Galatasaray'da teknik direktör konusunun 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçimin ardından netleşmesi bekleniyor.

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OKAN BURUK'UN KARİYERİ

Okan Buruk, Türkiye'de Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırmıştı. 2017-18 sezonunda Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı kazanan 48 yaşındaki teknik adam 2019-20 sezonunda da Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.