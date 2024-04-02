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Spor

Okan Buruk: İlk maçın rövanşı olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de karşılaşacakları Hatayspor maçı öncesinde konuştu.

2 Nisan 2024 Salı 20:17 - Güncelleme:
Okan Buruk: İlk maçın rövanşı olacak
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Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Maç öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Muslera'nın 500. maçı. Özel tişörtlerle sahaya çıktık. Bizim için, Galatasaray için önemli bir figür. Şampiyonlukları, başarılarıyla Türk futbolunda önemli bir yer edindi. Muslera, doğru insan doğru karakter doğru davranış, sembol!"

"Kamp döneminde hazırlık geçirmek istedik. İyi bir ortam, birlikte olduğumuz, ailelerin olduğu 5 günlük kamptı. İyi çalıştık orada. Mental olarak da İstanbul'un dışına çıktı. Güzel sahalar vardı. Kamp olumluydu. Bu maç çok önemli. Son 8 maç. 8 maçı da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Hatayspor ligin iyi takımlarından biri, bizi yenen tek takım. Bu anlamda ilk maçın rövanşı olacak. Rakibimizin hücumda neler yapabileceklerini biliyoruz. Biz de hücum anlamında iyi bir 11'le sahadayız. Milli takımdan dönen Kerem gibi, Kaan gibi yıpranan oyuncularımızı kullanmadık, daha diri oyuncularımızı kullandık. Günay'ın cezası dışında tam takımız ilk defa. Bu da önemli bir duygu."

"Aurier bizimle 3 gün antrenman yaptı, Davinson da aynı şekilde. Maçın gidişatına göre düşüneceğiz. Kısa süreler verebiliriz ikisine. Hatayspor'da 4 tane hücumda her yerde oynayabilecek oyuncuları var. Nerede oynarlar bilmiyoruz, sahada göreceğiz. Topa sahip olmamız önemli. Savunma pozisyonlarımız önemli. Geçen hafta bunla ilgili sıkıntılar yaşadık. Top bizdeyken savunma pozisyonunu düşünmemiz lazım. İkinci toplar belirleyici olacak. Savunmada daha dikkatli olmalıyız. Orta sahadaki 2 oyuncumuz önemli. Köhn ve Barış'ın hücum dönüşlerini Kerem ve Torreira ile kapatırsak hücum yoğunluğu bize daha çok pozisyon getirecek."

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