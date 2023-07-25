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Spor

Okan Buruk: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

25 Temmuz 2023 Salı 18:42 - Güncelleme:
Okan Buruk: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz
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Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi ön elemesi çok değerli, çok önemli. Gruplarda yer almak istiyorsa iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz bugün."

Okan Buruk: "Genç bir dörtlümüz var ileride, enerjik, kaliteli. Teknik kapasiteleri yüksek, şut ve hızları var. Rakibin savunma merkezi çok yavaş oyunculardan kurulu. Kağıt üstündeki dörtlümüz çok uyuyor. Bunu değerlendirmek istiyoruz."

Okan Buruk: "Kazanmak için sahadayız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Geçen senenin şampiyonu Litvanya'da. Geçen sezon da Avrupa'da mücadele ettiler. Hiçbir maç kolay olmuyoruz."

Okan Buruk: "Kafa olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Sahaya çıkınca göreceğiz. Sahaya alışma sürecini de göreceğiz. Antrenman yaptık, daha iyiydi. Adaptasyonları baştan olmasa da oyun içerisinde olacaktır."

Okan Buruk: "Geçen sezon Mertens ne kadar 10 numara pozisyonunda görünse de rakibi karşılarken hep ikiliydi. Aldığımız oyuncular hep buna uygun oyuncular. O nerede oynayacak falan konuşuluyor ama elimizdeki oyuncuların hepsi her yerde oynayacak oyuncular."

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