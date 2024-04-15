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  • Okan Buruk kritik maç öncesi takımı uyardı! ''Bu oyun bize yetmez''
Spor

Okan Buruk kritik maç öncesi takımı uyardı! ''Bu oyun bize yetmez''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesinde takıma uyarılarda bulundu. Şampiyonluk için daha iyi bir oyun ortaya koymak isteyen deneyimli çalıştırıcı öğrencilerine 'Vitesi iyice yükseltmemiz gerekli. Bu yüzden Hatay maçındaki tempo Alanya karşısında bize yeterli olmaz.' dedi. İşte detaylar...

Fanatik15 Nisan 2024 Pazartesi 08:55 - Güncelleme:
Okan Buruk kritik maç öncesi takımı uyardı! ''Bu oyun bize yetmez''
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesinde öğrencileriyle özel olarak ilgilendi. Buruk, Hatayspor maçında oynanan oyun ve ortaya koyulan performansın, Akdeniz ekibi karşısında yeterli olmayacağının altını çizdi.

'BU MAÇI KAZANACAĞIZ'

Hatay mücadelesindeki hataları tek tek gösteren 50 yaşındaki teknik adam, "Eğer şampiyonluğa ulaşmak istiyorsak, vitesi iyice yükseltmemiz gerekli. Bu yüzden Hatay maçındaki tempo Alanya karşısında bize yeterli olmaz. Sisteme sadık kalarak, her zamanki gibi baskılı ve coşkulu futbol ile bu maçı kazanacağız" diyerek, oyuncularını motive etti.

SINIRDAKİLERE UYARI GELDİ

Sakatların düzelmesiyle birlikte Alanya karşısına tam kadro gidecek Aslan'da sınırda ordu var Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliviera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech, sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Buruk, bu konuda da öğrencilerini uyardı. Başarılı hoca, gereksiz kart görülmemesi konusunda direktif verdi.

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