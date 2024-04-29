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  • Okan Buruk ligde ilki başarmanın peşinde! ''Şampiyonluk yetmez, 105 puan lazım ''
Spor

Okan Buruk ligde ilki başarmanın peşinde! ''Şampiyonluk yetmez, 105 puan lazım ''

Bu sezon oynattığı futbol ile birçok ilke imza atan Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk hedefini belirledi. Süper Lig'de bir ilki gerçekleştirmek isteyen deneyimli teknik adam, kalan tüm maçlarını kazanıp 105 puanla eşi benzeri görülmemiş bir şampiyonluk hedefliyor. İşte detaylar...

Sabah29 Nisan 2024 Pazartesi 12:50 - Güncelleme:
Okan Buruk ligde ilki başarmanın peşinde! ''Şampiyonluk yetmez, 105 puan lazım ''
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Süper Lig'de bu sezon kırılmadık rekor bırakmayan Galatasaray, tarihi bir şampiyonluk yaşamak için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, son olarak Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek 93 puana ulaştı. Galatasaray tarihindeki en yüksek puana sahip olan Okan Buruk, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye ait olan rekoru ise egale etmiş durumda.

HEDEF 105 PUAN

Üst üste ikinci şampiyonluğuna ilerleyen tecrübeli hoca, gelecek hafta Sivasspor karşısında kazanırsa bir kez daha tarih yazacak. Buruk, henüz lig bitmeden en fazla puan toplayan takım rekorunu ele geçirecek.

Sarı-kırmızılı ekip, kalan tüm maçlarını kazanıp 105 puanla eşi benzeri görülmemiş bir şampiyonluğa imza atmayı hedefliyor.

"BURUK İLKİ BAŞARACAK"

Son dört haftaya 4 puan farkla lider giren sarı-kırmızılı ekibin patronu Buruk tüm hesaplarını maç maç yapıyor. Oyuncularıyla sık sık toplantı gerçekleştiren başarılı hoca, 'Konsantrasyon' vurgusunu ihmal etmiyor. Ortada 4 maçta alınacak 12 puan olduğunu belirten Buruk, "Konsantrasyonu bir an olsun elden bırakmayın. Önce Sivasspor maçına odaklanın" ifadeleriyle takımını motive ediyor. 15'te 15 ile en uzun seriye sahip olan Buruk, 4 maçı da alarak ligin ikinci yarısında kayıp yaşamayan ve 105 puanla tarihe geçen isim olmayı da hedefliyor.

"3 MAÇTA 7 PUANA BİTİRİYOR"

Sarı-kırmızılılar, kalan dört haftada Sivas, Karagümrük (d), F.Bahçe ve Konya (d) ile karşılaşacak. Cimbom, takipçisi F.Bahçe'nin kayıp yaşamaması halinde ilk 3 maçtan 7 puan çıkartırsa işi son hafta oynanacak Konya deplasmanına bırakmadan mutlu sona ulaşacak. Aslan'ın takılması halinde puan hesapları yeniden yapılacak.

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