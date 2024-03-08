Okan Buruk, Lucescu'nun rekorunu egale etti!

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında ağırladığı Rizespor'u 6-2 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı takımda önemli bir başarı elde etti.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste en fazla galibiyet alan (18 maç) teknik direktör rekorunu egale etti.

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 14 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı, bu galibiyetlerle iç sahadaki galibiyet serisini 18 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekipte bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı.

EVİNDE DEV SERİ

Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 31 mücadeleyi kaybetmedi.