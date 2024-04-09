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Spor

Okan Buruk: Maç maç düşünerek yolumuza devam edeceğiz

Gözünü Trendyol Süper Lig'e çeviren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına uyarılarda bulundu.

Sabah9 Nisan 2024 Salı 10:13 - Güncelleme:
Okan Buruk: Maç maç düşünerek yolumuza devam edeceğiz
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Galatasaray artık tamamen Süper Lig'e odaklandı... Okan Buruk, dünkü idmandan sonra 2 günlük bayram izni verdi. Tecrübeli teknik adam, yeni hedefi Alanyaspor maçı olarak belirledi.

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Oyuncularıyla toplantı yapan Buruk, "Kupanın tüm tartışmaları geride kaldı. Kulaklarımızı bunlara kapatarak işimize bakacağız. Maç maç düşünerek yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde Alanyaspor maçı var, kazanmak zorundayız" dedi.

HAZIRLIKLAR PERŞEMBE GÜNÜ DEVAM EDECEK

Sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor maçı hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.

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