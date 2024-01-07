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Spor

Okan Buruk: Mauro Icardi yumruk yedi, direğe doğru itildi, ayağın altında kaldı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında golcü oyuncu Mauro Icardi hakkında konuştu.

7 Ocak 2024 Pazar 23:02 - Güncelleme:
Okan Buruk: Mauro Icardi yumruk yedi, direğe doğru itildi, ayağın altında kaldı
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yüzünde kırıklar olan Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor maçının ardından düzenlendiği basın toplantısında konuşan Okan Buruk "Icardi'nin durumu speküle ediliyor. Fenerbahçe maçında bir darbe aldı ama kulüp açıklamayı çok geç yaptı. Keza Beşiktaş maçından beri sakat oynuyor. Icardi'nin durumu nedir? Bu spekülasyonlar neden çıkıyor?" sorusuna yanıt verdi.

Okan Buruk "Spekülasyon hep olacak. Sonuçta burada bir yarış var. Yarış içerisinde takımlar birbirlerini karıştırmaya çalışacak, bu iddialar ortaya atılacak. Bunlar ufak hesaplar ama hep yapılıyor. Ufak hesapların içerisinde olmamak lazım." dedi.

"MAURO ICARDI BİRKAÇ HAFTA DİNLENECEK"

Sözlerine devam eden Okan Buruk "Mauro Icardi... Süper Kupa öncesi düşüncemiz Mauro'nun oynamasıydı. Belki operasyon olur mu, olmaz mı düşünüyorduk. Süper Kupa maçında maskeyle oynamasını düşünüyorduk. Operasyon olmadan devam etmeye karar verdik sonra. Yüzünde bir kırık var. Fenerbahçe maçında aldığı darbeler var... Yumruk yedi, direğe doğru itildi, ayağın altında kaldı rakibi istemeden. Yüzüne, burnuna, birçok yerine darbe aldı. Devamlı biz bunu ayağıyla da birleştirdik. Ayağı uzun zamandır iğneyle oynadı. Tam olarak kendi istediği verimi veremedi. Saha içinde olması da bizim için önemli. Çok iyi niyetli davrandı. Uzun zamandır, ne zaman ara veririz diye düşündük iyileşmesi için. Yüzündeki sakatlıkla birlikte birleştirdik. Sağlık ekibimiz, Icardi ve ben beraber konuştuk. Yener Hoca'nın, Icardi'nin, benim kararımla bir süre dinlendireceğiz. Hem yüzünde risk alacak. Oynadığı takdirde kötü bir şey olabilir. Görme kaybı olabilir alacağı darbeye göre. Ayağının da ne zaman iyileşeceğini düşündük. Gerekli tedaviler başladı. Bir süre dinlenip bizimle beraber olacak. Mauro hep oynamak istiyor ama birkaç hafta dinlenecek. Bomba gibi başlayıp sezona sonuna kadar Galatasaray'ın başarısına önemli bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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