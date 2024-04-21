İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2024 Pazar / 13 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk: Mayıslar bizimdir mottosuyla...
Spor

Okan Buruk: Mayıslar bizimdir mottosuyla...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde karşılaşacakları Pendikspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

21 Nisan 2024 Pazar 18:42 - Güncelleme:
Okan Buruk: Mayıslar bizimdir mottosuyla...
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor karşılaşması öncesi konuştu.

Okan Buruk, "Son adımlar artık, mayıs geliyor ve hedefimiz her zaman aynı. Mayıslar bizimdir mottosuyla taraftarımız birlikte maçı kazanmak istiyoruz. Kim oynarsa, kim sahaya çıkarsa herkesin amacı kazanmak. 11 seçerken zorlanıyoruz ama maça başlayan, bitiren herkes önemli olacak. Geçen hafta oyunun ikinci yarısında etkili olan bir 11 vardı ve onunla devam etme kararı aldık. İsim vermeyeceğim ama kulübedeki birçok oyuncu oynamaya hazır." dedi.

Başarılı teknik adam, sözlerine, "Rakibimiz küme düşme hattında mücadele eden bir takım. Ön tarafı çok etkili ve hızlı. Genelde uzun topu düşünen ve başarılı da olan bir takım. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah maçın sonunda 3 puan alır ve yolumuza devam ederiz." diye devam etti.

"İSİMLERİN BİR ÖNEMİ YOK"

Okan Buruk, "Kadro kurmak çok zor. Sezonun bir bölümünde çok az oyuncu ile çalıştık. Sakatlık, hazır olmayan oyuncular derken 12-13 oyuncu üzerinden gidiyorduk. Şimdi tam kadroyuz. Hedefimiz de kısaldı. 10 maç oynayanla 30 maç oynayan şampiyonluk etiketini alacak. Bu son 6 haftaya egolarımızı, her şeyimizi bir kenara bırakıp Galatasaray için oynamamız gerekir. Tabii ki oynamayan oyuncu üzülüyor ama bir hedef var ve o hedefe doğru gidiyoruz. İsimlerin önemi yok sadece Galatasaray'ın başarısı var." açıklamasında bulundu.

  • Okan Buruk
  • Pendikspor maçı
  • Galatasaray Teknik Direktörü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.