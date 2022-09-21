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Spor

Okan Buruk Milot Rashica için kararını verdi

Milot Rashica'nın performansından son derece memnun olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takıma transfer döneminin son gününde kiralık olarak katılan Kosovalı kanat oyuncusunun bonservisinin alınmasını istiyor.

Fanatik21 Eylül 2022 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
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Galatasaray'da transferin son gününde İngiliz ekibi Norwich'ten kiralık olarak alınan Milot Rashica, şu ana kadar Süper Lig'de deplasmanda 3-2 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasının ikinci yarısında forma şansı buldu.

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OKAN BURUK, MİLOT RASHİCA'DAN ÇOK MEMNUN

Fanatik'in haberine göre; takıma tam olarak uyum sağlamak adına büyük bir gayret gösteren Rashica'nın idmanlarda gösterdiği performans, teknik direktör Okan Buruk'u mutlu etti. Okan Buruk, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun istekli görüntüsünden son derece memnun.

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DAHA ÇOK SÜRE ALACAK

Buruk'un, Milli aranın ardından oynanacak maçlarda daha fazla süre vermeyi planladığı Kosovalı kanat oyuncusunun bonservisinin alınması için Cim Bom'un, hızlı davranmayı planladığı bilgisine ulaşıldı.

Türkiye: 7 - Lüksemburg: 1

RASHİCA'NIN BONSERVİSİ İÇİN DEVRE ARASI OPERASYONU

26 yaşındaki futbolcunun hem İstanbul'da yaşamak hem de Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğu öğrenilirken, devre arasında İngiliz ekibinin yöneticileriyle masaya oturulması bekleniyor.

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