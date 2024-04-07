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Spor

Okan Buruk: O doğrultuda bir kadro hazırladım

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa maçından önce açıklamalarda bulundu.

7 Nisan 2024 Pazar 20:57 - Güncelleme:
Okan Buruk: O doğrultuda bir kadro hazırladım
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Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmzıılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"Bu sevgiye değer olmaya çalışmamız gerekiyor. İnşallah bunu saha içinde kalarak yapacağız. Cumhuriyetin 100. yılında Süper Kupa'yı almak çok önemli. Buraya lig şampiyonu olarak geliyoruz. Rakibimizin nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağını bilmediğim için o doğrultuda bir kadro hazırladım. Bugün burada olmak bizim için büyük bir onur."

"Buranın gelirleri depremzedelere bağışlanacak. Amacımız kupayı kazanıp, müzemize bir kupa daha götürebilmek.

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