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  • Okan Buruk öğrencilerini uyardı! ''Tam kapasite mücadele etmeliyiz''
Spor

Okan Buruk öğrencilerini uyardı! ''Tam kapasite mücadele etmeliyiz''

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk şampiyonluk yarışında kritik viraja girdikleri şu günlerde öğrencileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Oyuncularından sahaya odaklanmalarını isteyen deneyimli teknik adam, 'Bir an motivasyon kaybı yaşamadan tam kapasiteyle mücadele etmeliyiz. Milli araya kazanıp gidelim.' dedi. İşte o konuşmanın detayları...

Sabah14 Mart 2024 Perşembe 09:18 - Güncelleme:
Okan Buruk öğrencilerini uyardı! ''Tam kapasite mücadele etmeliyiz''
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Şampiyonluk yolunda tam motivasyonla yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını saha dışı gündemin uzağında tutmaya çalışıyor.

SAHA İÇİNDE TUTMAYA ÇALIŞIYOR

Kulüpler arasındaki açıklama savaşlarının uzağında kalmaya çalışan Buruk, takımı "Konsantrasyon" mottosuyla yarışta tutmaya çalışıyor. 6-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından gözünü Kasımpaşa maçına çeviren Buruk, öğrencileriyle dünkü idman öncesi yaptığı toplantıda, milli ara öncesi mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.

"MİLLİ ARAYA LİDER GİDELİM"

Kasımpaşa'nın her takımın başına bela olabilecek bir takım olduğuna dikkat çeken Buruk'un oyuncularını, "Bir an motivasyon kaybı yaşamadan tam kapasiteyle mücadele etmeliyiz. Milli araya kazanıp gidelim ve liderliğimizi koruyalım" sözleri ile motive etti.

Çaykur Rize karşısında kazanan 11'i Kasımpaşa maçında bozmayı düşünmeyen Buruk, milli ara öncesi takıma 4-5 gün izin verecek.

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