Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden hız veren Galatasaray, 10 numara mevkisi için Hırvat ekibi Rijeka'dan Niko Jankovic'i listesine ekledi.

SCOUT EKİBİ ÖNERİYİ YAPTI

Avrupa'nın dört bir yanını inceleyen ve G.Saray'ın scout ekipleri, 22 yaşındaki Hırvat oyuncuyu detaylıca araştırdı.

Daha sonra Niko Jankovic'in Okan Buruk'a da sunulduğu ve teknik heyetin de genç yıldız için pozitif dönüş yaptığı öğrenildi.

TEKNİK EKİPTEN ONAY

Scoutlar ve teknik heyetin ortak kararıyla yönetime de transfer için olumlu bir rapor gittiği ve gelecek sezon için Jankovic için hamle olabileceği öğrenildi.

17 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

10 numara, sol açık ve ihtiyaca göre ön libero da oynayabilen 1.86 boyundaki futbolcu, bu sezon toplamda 32 maçta 10 gol, 7 asist üretti.

2026'ya kadar kontratı olan yıldıza 3 milyon Euro değer biçiliyor.