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Spor

Okan Buruk: Önemli bir oyuncumu kaybettim

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Gaziantep FK maçı öncesinde konuştu.

29 Ocak 2024 Pazartesi 19:38 - Güncelleme:
Okan Buruk: Önemli bir oyuncumu kaybettim
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Türk futbol tarihinin en büyük satışı oldu. Kulübü ve yöneticileri tebrik etmesi gerekiyor. Birçok kişinin emeği var ama en büyük faktör Boey'in azmi. Hep çok çalıştı... Futbolcular için iyi bir örnek. İlk olarak Boey'in hakkını vermek gerekiyor. Teknik adam olarak üzgünüm çünkü çok önemli bir oyuncumu kaybettim. Galatasaray için ise büyük bir bütçe oldu. Başarılar diliyorum.

Top rakipteyken farklı, bizdeyken farklı oynayacağız. Oyuncularımızın bu maçı ne kadar istediği önemli. Ancak maç hazırlığında oyuncuları oldukça motive gördüm. Üretmemiz gerekiyor. Ne kadar dikine oynarsak o kadar üretebiliriz. Bir de geçişlere dikkat etmeliyiz tabii. Geçen hafta pozisyonlar verdik geçişlerde. Güzel bir maç bekliyorum.

Zaha iki gün önce bir antrenmanı yarıda bırakmıştı, onu ilerleyen dakikalarda kullanacağız.

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