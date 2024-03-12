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Spor

Okan Buruk onu istiyor! Galatasaray'dan Oğuz Aydın harekatı

Sezon sonu için şimdiden çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un istediği Oğuz Aydın için harekete geçti. İşte detaylar...

Takvim12 Mart 2024 Salı 12:46 - Güncelleme:
Okan Buruk onu istiyor! Galatasaray'dan Oğuz Aydın harekatı
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Alanyaspor'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Oğuz Aydın'ı gündemine aldığı öğrenildi.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLECEK

Teknik Direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmek istediği sol kanat oyuncusunun menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçileceği de gelen haberler arasında.

SEZON BİTMEDEN GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Sezon sonunda oyuncunun çok fazla talibi olacağını düşünen yönetimin sezon bitmeden hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelere başlayacağı belirlendi.

MART AYINDA TAVAN YAPTI

Yetenekleri ile dikkat çeken Oğuz Aydın, son dönemde performansını iyice artırdı. 4 Mart'ta iç sahada Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada rakip bilelere iki gol atan yıldız futbolcu, Sivasspor deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyette de önemli bir pay sahibiydi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 79. dakikada zorlu deplasmanda galibiyet golünü getirdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 30 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergileyen Oğuz'un Alanya ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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