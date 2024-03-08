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Spor

Okan Buruk: Puan farkını açmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

8 Mart 2024 Cuma 19:47 - Güncelleme:
Okan Buruk: Puan farkını açmak istiyoruz
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor karşılaşması öncesi konuştu.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, önemli bir gün. İnşallah gelecekte de kadın-erkek ayrımının olmadığı bir gelecek diliyorum. Tekrar Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

"PUAN FARKINI AÇMAK İSTİYORUZ"

Maç için konuşan deneyimli teknik adam, "Üst üste maçlar oynuyoruz. Biraz dinlenme şansımız oldu. 5 günlük arada hem dinlendik hem hazırlandık. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Önemli oyunculara sahip, oyun yapısı olan bir takım. Ligin başarılı takımlarından birisi. Kendi oyunlarını oynamaya çalışacaklar. Geçiş hücumunu düşünecekler. Amacımız kendi sahamızda galibiyet alıp liderliği devam ettirmek ve puan farkını açmak" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA MESAJ

Okan Buruk, "Geçen hafta önemli bir galibiyet aldık. Bugün aynı düşünceyle bu maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Taraftarımız her zamanki gibi bizi destekleyeceklerdir. Maçın başından sonuna kadar oyuncularımıza destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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