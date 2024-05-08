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Spor

Okan Buruk rehavet istemiyor! ''Daha hiçbir şey bitmedi''

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına uyarılarda bulundu. Rehavet istemeyen Buruk, 'Daha hiçbir şey bitmedi. Biz Fenerbahçe'nin maçına bakmadan, 3'te 3 yapacağız.' dedi. İşte detaylar...

Fanatik8 Mayıs 2024 Çarşamba 09:44 - Güncelleme:
Okan Buruk rehavet istemiyor! ''Daha hiçbir şey bitmedi''
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan da futbolcularına yine konsantrasyon uyarısı geldi.

Son viraja girilirken temkini elden bırakmayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, Florya'da en ufak bir rehavet havası bile görmek istemediğini belirtti.

"HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

Tecrübeli hoca, öğrencilerine, "Hayır, daha hiçbir şey bitmedi. Biz Fenerbahçe'nin maçına bakmadan, 3'te 3 yapacağız. Daha önce de söylediğim gibi, kazana kazana şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam, kalan maçlarda da kazanan takımı bozmadan yola devam etmeyi ve Galatasaray'ın başında kırdığı, tekrar ulaşılması zor rekorları daha da geliştirmeyi hedefliyor.

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