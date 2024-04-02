İSTANBUL 28°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2024 Salı / 24 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2864
  • EURO
    34,6995
  • ALTIN
    2339.44
  • BIST100
    9157.54
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk rekora hazırlanıyor! Sadece 1 maç kaldı
Spor

Okan Buruk rekora hazırlanıyor! Sadece 1 maç kaldı

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, rekor kırmaya hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcı, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırsa Mircea Lucescu'yu geride bırakacak. İşte detaylar...

Fanatik2 Nisan 2024 Salı 09:17 - Güncelleme:
Okan Buruk rekora hazırlanıyor! Sadece 1 maç kaldı
ABONE OL

Galatasaray'daki ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor karşısında rekor sınavına çıkacak.

REKORUN TEK SAHİBİ OLACAK

Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisi rekoruna ortak olan Buruk, takımıyla birlikte Hatay karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda, bu rekorun tek başına sahibi olacak.

Aslan, tecrübeli hocasıyla ligde sadece Hatay'a kaybetti ve an itibarıyla da ligde çıktığı 11 mücadeleden de zaferle ayrılmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.