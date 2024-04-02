Galatasaray'daki ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor karşısında rekor sınavına çıkacak.

REKORUN TEK SAHİBİ OLACAK

Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisi rekoruna ortak olan Buruk, takımıyla birlikte Hatay karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda, bu rekorun tek başına sahibi olacak.

Aslan, tecrübeli hocasıyla ligde sadece Hatay'a kaybetti ve an itibarıyla da ligde çıktığı 11 mücadeleden de zaferle ayrılmayı başardı.