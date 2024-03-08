Okan Buruk, Rizespor için planını yaptı!

Süper Lig'de puan farkı ile liderlik koltuğunda oturan G.Saray, bugün 29. haftanın açılışında Rizespor'u konuk ediyor. 9 haftadır kazanan sarı-kırmızılı takımda tek hedef, galibiyet serisini 10 maça çıkarmak ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltmek.

SAVUNMA ALARMI!

Tedavisi devam eden yeni transfer Serge Aurier'in yanı sıra sakatlığı nükseden Abdülkerim ve kadro dışı bırakılan Oliveira, Çaykur Rizespor'a karşı yok. Davinson Sanchez'in oynaması da çok zor. Takımla idmana çıkmayan Kolombiyalı stoper yetişmezse, yerine Berkan Kutlu görev yapacak.

SON SÜRAT BASKI

Şampiyonluğa konsantre olan sarı-kırmızılı takımı RAMS Park'ta 40 binden fazla taraftarı destekleyecek. Teknik heyet, maça baskılı başlayıp erken gol ile rahatlamanın planlarını yaparken alınacak galibiyet ile birlikte Fenerbahçe'nin daha da baskı altına alınması hesaplanıyor.