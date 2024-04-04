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  • Okan Buruk şampiyonluk fitilini ateşledi! ''Hedefimiz 5. yıldıza yürümek''
Spor

Okan Buruk şampiyonluk fitilini ateşledi! ''Hedefimiz 5. yıldıza yürümek''

Elde ettiği başarılara her geçen gün bir yenisini daha ekleyen teknik direktör Okan Buruk hedefi belirledi. Hatayspor galibiyeti sonrası konuşan başarılı çalıştırıcı 'Rekor düşünerek değil kazanmak için çıkıyoruz. Şimdi bir şampiyonluk hedefimiz var. 24. şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. 5. yıldıza yürümek istiyoruz' dedi. İşte detaylar...

Sabah4 Nisan 2024 Perşembe 12:38 - Güncelleme:
Okan Buruk şampiyonluk fitilini ateşledi! ''Hedefimiz 5. yıldıza yürümek''
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Süper Lig'de Hatayspor engelini 1-0'lık skorla aşan Galatasaray, ligin zirvesindeki yerini korudu. Sezonun bitimine sayılı maç kala ayağını gazdan çekmeyen Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yolunda avantajı elinde tutmaya devam ediyor. Sahasında son olarak 2022- 2023 sezonunda Giresunspor'a 1-0 yenilen Cim Bom, daha sonra oynadığı 33 lig mücadelesinde 31 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 16 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

19 MAÇLIK SERİ YAPTI

Sarı-Kırmızılılar'ın önemli başarısına liderlik eden Okan Buruk, Hatayspor karşılaşmasıyla beraber rekor koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Buruk, Cim Bom'un lig tarihinde en uzun iç saha galibiyet serisini elde eden teknik direktör oldu. Hatayspor maçıyla birlikte iç sahadaki galibiyet serisini 19'a yükselten Buruk, Mircea Lucescu'ya ait olan 18 maçlık kazanma serisini geçerek yeni rekorun sahibi oldu. Geride bıraktığımız şampiyonluk sezonunda da rekorlara imza atan başarılı hoca, aldığı üst üste 14 galibiyetle Galatasaray'ın Süper Lig'deki en uzun kazanma serisine imza attı. Önceki rekor 13 maçlık seriyle Mustafa Denizli'ye aitti.

'KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ'

Galatasaray'daki futbolculuk başarılarını teknik direktörlük döneminde de sürdüren Okan Buruk, Hatayspor karşılaşması sonrası beşinci yıldız mesajı vererek taraftarı heyecanlandırdı. Buruk, "Rekor düşünerek değil kazanmak için çıkıyoruz. Şimdi bir şampiyonluk hedefimiz var. 24. şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. 5. yıldıza yürümek istiyoruz. Üzerimde büyük bir sorumluluk var. Bunun için oyuncularımızla birlikte çok çalışıyoruz. Galatasaray'a yakışır şekilde başarılar elde etmek için çalışıyoruz. Maçları kazandıkça rekorlar geliyor. Geçtiğimiz sezon 14 maç üst üste kazanarak rekor kırmıştık. Bu sene de iç saha kazanma rekorunu da 19 maçla kırmış olduk" ifadelerini kullandı.

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