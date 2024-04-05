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Spor

Okan Buruk Süper Kupa için konuştu! ''Biz tam kadro Şanlıurfa'ya gideceğiz''

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Süper Kupa ile ilgili yaptığı tüm açıklama ve kararlara kulaklarını tıkadı ve sadece maça odaklandı. Müsabaka hakkında konuşan deneyimli teknik direktör, 'Rakibimiz ister çıkar, ister çıkmaz ya da farklı bir şey olur. Bu bizim sorunumuz değil. Biz tam kadro Şanlıurfa'ya gideceğiz.' dedi. İşte detaylar...

Sabah5 Nisan 2024 Cuma 09:51 - Güncelleme:
Okan Buruk Süper Kupa için konuştu! ''Biz tam kadro Şanlıurfa'ya gideceğiz''
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Galatasaray'da tüm gözler hafta sonunda oynanacak Süper Kupa karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Kupa finaliyle ilgili yaşananlar, karşılıklı diyaloglar, zaman zaman sertleşen ifadelere rağmen tüm bunların dışında kalacaklarını belirterek, "Biz sadece saha içine odaklanmış durumdayız" ifadesini kullandı.

Hatayspor galibiyetinin ardından "Şanlıurfa'ya giderek belirlenen tarih ve saatte maçımıza çıkacağız" diyen Okan Buruk, ilk önceliklerinin Fenerbahçe karşılaşması olduğunu söyledi.

Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: "Kupa finalindeki rakibimizin hangi kadroyla maça çıkacağı ile ilgilenmiyoruz. Rakibimiz ister çıkar, ister çıkmaz ya da farklı bir şey olur. Bu bizim sorunumuz değil. Biz tam kadro Şanlıurfa'ya gideceğiz. Pazar günü sahaya çıkacak ve kazanmak için ter dökeceğiz. Elbette şampiyonluğu da kazanmak istiyoruz. Ama yarış hangi cephede olursa olsun adım adım ilerleyeceğiz. Şu andaki ilk önceliğimiz hafta sonundaki Fenerbahçe maçını kazanarak Süper Kupa'yı kaldırmak, başka bir düşüncemiz yok."

SEYAHAT CUMARTESİ

Galatasaray, Süper Kupa maçına tam kadro gidecek. Cumartesi Urfa'ya gidecek olan sarı-kırmızılılarda maç öncesi basın toplantısına kaptan Fernando Muslera'nın çıkması bekleniyor. Ayrıca Yönetim Kurulu'nun da tam kadro olarak Urfa'ya bir gün önceden gideceği belirtildi.

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