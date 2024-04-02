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Spor

Okan Buruk, Süper Lig tarihine geçti! Lucescu'yu solladı

Galatasaray'ın Hatayspor karşısında almış olduğu galibiyetin ardından Okan Buruk, Mircea Lucescu'ya ait olan iç sahada 18 maçla en çok galibiyet alan teknik direktör rekorunu kırdı.

2 Nisan 2024 Salı 22:45 - Güncelleme:
Okan Buruk, Süper Lig tarihine geçti! Lucescu'yu solladı
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u Icardi'nin golüyle 1-0 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 84 yaptı. Bu galibiyetle sarı kırmızılılar Süper Lig'de yeni bir rekor kırdı.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray, Hatayspor galibiyetiyle birlikte iç sahada son 19 maçını kazandı. Okan Buruk böylelikle Mircea Lucescu'ya ait olan iç sahada 18 maçla en çok galibiyet alan teknik direktör rekorunu kırdı.

Sarı kırmızılılar bu süreçte geçen sezon 3, bu sezon 16 iç saha maçını kazandı.

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