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Spor

Okan Buruk takıma seslendi! ''Son başarısızlığımızı telafi edelim''

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla toplantı yaptı. Siyah-beyazlıların da kazanarak gittiğini belirten Buruk, 'Son başarısızlığımızı telafi edelim ve liderlikteki yerimizi koruyalım.' dedi. İşte detaylar...

Fanatik2 Mart 2024 Cumartesi 10:14 - Güncelleme:
Okan Buruk takıma seslendi! ''Son başarısızlığımızı telafi edelim''
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Bir hafta içerisinde önce Avrupa'ya, ardından Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Ancak sarı-kırmızılı takımın bu üzüntüyü sürdürmek için çok vakti yok. Çünkü sırada, ligdeki şampiyonluk yarışına doğrudan etki edecek olan bir derbi mücadelesi var.

Cim Bom, dinlenmeye zaman bulamadan, yarın akşam Dolmabahçe'de Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak. Yıllardır deplasmanda Kartal'a karşı şansı tutmayan Galatasaray'ın bu kez tek bir puan kaybına dahi tahammülü yok. Teknik patron Okan Buruk da işte bu nedenle bir yandan oyuncularına sitemini dile getirirken, diğer taraftan onları derbiye motive etmeye çabalıyor.

"HEP BERABER TELAFİ EDELİM"

Takımıyla yaptığı kısa toplantıda, üst üste yaşadığı hayal kırıklığını anlatan 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok yoğun bir fikstürden geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Bu süreçte tüm arkadaşlarımıza forma vermeye çalıştım. Özellikle de daha az süre alanların kupada kendilerini göstermelerini istemiştim. Size verilen şansları daha iyi kullanmanızı beklerdim. Ama hâlâ önümüzde bir fırsat var. Kazanılacak bir Süper Kupa ile lig şampiyonluğu var. Bu açıdan Beşiktaş deplasmanı bizim için çok önemli. Rakibimiz de kazanarak gidiyor. Hep beraber Beşiktaş deplasmanında son başarısızlığımızı telafi edelim ve liderlikteki yerimizi koruyalım." dedi.

MAÇTAN SONRA NE DEMİŞTİ?

Buruk, Karagümrük yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada da şunları söylemişti: "Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik. Beşiktaş maçı da böyle olacak. Mücadele edeceğiz, kalitemizi daha net ortaya koymalıyız. Derbi çok önemli. Ligde lideriz. Uzun süredir kazanıyoruz, ikinci yarının bütün maçlarını kazandık, ligde istikrarı devam ettirmeliyiz.

Daha iyisini yapabilecek gücümüz, kalitemiz var. Oyuncularımdan beklentim daha iyisini yapabilmeleri. Her oyuncuma şans geliyor, daha iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Kupayı kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz. Hedefimiz ligi kazanmak."

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