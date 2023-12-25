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  • Okan Buruk yayıncı kuruluşu eleştirdi! ''Pozisyonu göstermemek ilginç''
Spor

Okan Buruk yayıncı kuruluşu eleştirdi! ''Pozisyonu göstermemek ilginç''

Okan Buruk dün akşam Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından yayıncı kuruluşu eleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı ilk yarı penaltı bekledikleri pozisyonu yayıncı kuruluşun göstermemesine ilişkin 'Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi.' dedi.

Akşam25 Aralık 2023 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
Okan Buruk yayıncı kuruluşu eleştirdi! ''Pozisyonu göstermemek ilginç''
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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi'nin ilk yarıda yerde kaldığı pozisyon için hakemler kadar yayıncı kuruluşu da topa tuttu, Arabistan'daki Süper Kupa programı nedeniyle TFF'yi de sert eleştirdi: "İki takım da oyun olarak kimseyi mutlu edemedi. Az pozisyonla geçti. Rakibimiz çok bekledi. İlk yarı top hep bizdeydi. Maçın ilk yarısında 1 şut şansı verdik, maçın genelinde isabetli şut şansı vermedik. Biz her maç oldukça skor üretmeye çalışan bir takımız. İzleyenleri doyuran bir oyun olmadı. Çok mutlu olmasak da biz maça hakimdik.

POZİSYONU GÖSTERMEMEK İLGİNÇ

İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bu kadar önemli maçta bunu göstermemek... Bu penaltıyı vermemek. VAR hakemine de TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görememek, verememek üzücü. Hakeme bağlamak istemiyorum.

FİNALİN HAVASINI BİLEMİYORUM

Sacha Boey'in kartında da rakibin darbesi var. Yumruk sallayan oyuncu aynı kartı görüyor. Komik bunlar. Bu yapılan program çok saçma. Bu maçtan dolayı oradaki gol beklentisi daha yükselebilir. Üst üste iki derbi maç çok saçma. Burada kazanmak çok önemliydi. İki takım da kaybetmemenin değerli olduğunu düşündü. Ligin en çok yıpranan iki takımının dinleneceği yerde, 29 Aralık'ta bir daha maç oynayacak. Çok saçma. İki takım da kabul etti, oynayacağız. Beklenti nasıl olur, havası nasıl olur, bilmiyorum. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

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