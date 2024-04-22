Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okan Buruk ile 25 Mayıs'ta seçilecek olan yeni yönetimin mukavele yenilemesi bekleniyor. Ancak bir yandan da Buruk'un Avrupa kulüplerinin radarında olduğu ileri sürüldü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçen sezon takıma şampiyonluk yaşatan bu yıl ise rekor üstüne rekor kıran Okan Buruk, pek çok Avrupa kulübünün takibinde.

İtalyanların ardından Ruslar da 50 yaşındaki tecrübeli hocayı takibe aldı.

Rus basınında gündem olan Buruk, Spartak Moskova'nın ilgisine rağmen kariyer planlamasında Rusya'yı düşünmüyor.