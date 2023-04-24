Okan Buruk'a rest çekti! Kalan maçlarda oynamayacak

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Bafetimbi Gomis konusundaki şok gelişmeyi de resmen duyurdu. Deneyimli çalıştırıcı, "Bafetimbi Gomis, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Kararının değişmeyeceğini de iletti" ifadeleriyle yaşanan gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

ALANYA MAÇIYLA BİRLİKTE İPLER KOPTU



Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in kararına Alanyaspor maçının neden olduğu belirtildi. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanında 4-1 kazanan Sarı-Kırmızılılarda Mauro Icardi, 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona eren ilk devrenin ardından sakatlığı nedeniyle maça devam edememişti. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bu gelişme sonrası ikinci yarıya Barış Alper Yılmaz ile başlamıştı. Gomis'in bu gelişme sonrası sinirlendiği ve Alanyaspor maçında Barış Alper Yılmaz'ın oyuna dahil edilmesine tepki göstererek sezonun kalan kısmında forma giymek istemediği ortaya çıktı.

Star Gazetesi