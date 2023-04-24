Okan Buruk'a rest çekti! Kalan maçlarda oynamayacak

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.BAFETİMBİ GOMİS : KALAN MAÇLARDA OYNAMAK İSTEMİYORUM
Basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Bafetimbi Gomis konusundaki şok gelişmeyi de resmen duyurdu. Deneyimli çalıştırıcı, "Bafetimbi Gomis, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Kararının değişmeyeceğini de iletti" ifadeleriyle yaşanan gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.
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Star Gazetesi