İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0911
  • EURO
    31,8589
  • ALTIN
    1895.54
  • BIST100
    7678.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan 2 transfere veto! ''Sezon sonunu bekleyin''
Spor

Okan Buruk'tan 2 transfere veto! ''Sezon sonunu bekleyin''

Galatasaray'da 2 yıldızın transferine Okan Buruk'tan veto geldi. Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile özel olarak görüşerek sezon sonuna kadar kalmalarını istedi. İşte detaylar...

Sabah19 Aralık 2023 Salı 11:32 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan 2 transfere veto! ''Sezon sonunu bekleyin''
ABONE OL

Devre arası transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu.

Tecrübeli hoca, hedefi UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olarak belirledi. Okan Buruk, talipleri olan Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile özel bir görüşme yaptı.

Buruk, "Büyük hedeflerimiz var. Ligde ve Avrupa'da size ihtiyacım olacak. Sezon sonunu bekleyin." ifadelerini kullandı.

EN AZ 30 MİLYON EURO

İki oyuncuyla yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Sezon başında birçok takımla adı anılan Boey, istenilen teklif gelmeyince takımda kalmıştı.

Bu sezon eleştirilen Kerem'in peşinde ise Lazio ve ve Napoli gibi kulüpler bulunuyor. Sarı-kırmızılılar iki oyuncudan en az 30-35 milyon euro bekliyor.

Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede takıma yeni takviyelerin garantisini aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.