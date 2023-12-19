Devre arası transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu.

Tecrübeli hoca, hedefi UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olarak belirledi. Okan Buruk, talipleri olan Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile özel bir görüşme yaptı.

Buruk, "Büyük hedeflerimiz var. Ligde ve Avrupa'da size ihtiyacım olacak. Sezon sonunu bekleyin." ifadelerini kullandı.

EN AZ 30 MİLYON EURO

İki oyuncuyla yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Sezon başında birçok takımla adı anılan Boey, istenilen teklif gelmeyince takımda kalmıştı.

Bu sezon eleştirilen Kerem'in peşinde ise Lazio ve ve Napoli gibi kulüpler bulunuyor. Sarı-kırmızılılar iki oyuncudan en az 30-35 milyon euro bekliyor.

Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede takıma yeni takviyelerin garantisini aldı.