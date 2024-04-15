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  • Okan Buruk'tan çarpıcı sözler! ''Son 6 maç, yine şampiyon olmak istiyoruz''
Spor

Okan Buruk'tan çarpıcı sözler! ''Son 6 maç, yine şampiyon olmak istiyoruz''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Tecrübeli hoca, 'Son 6 maç, yine şampiyon olmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

15 Nisan 2024 Pazartesi 22:33 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan çarpıcı sözler! ''Son 6 maç, yine şampiyon olmak istiyoruz''
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 4-0 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 56 ve 72'de Barış Alper Yılmaz, 51'de Hakim Ziyech ve 84. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Trendyol Süper Lig'de üst üste 13. galibiyetini alan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN SPORTS'a konuştu.

"İlk yarı aslında biraz daha yavaş oynadık. Oyun içerisinde daha hızlı olabilirdik. Rakibimizin geçişlerde açık verdiğini biliyorduk. İlk yarı uyuduk diyebilirim. İkinci yarı gol atmayı hissettiğimiz dakikalarda belli oldu. 2-0 sonrası rakip 10 kişi kalınca maç bizim için çok rahat geçti. Golü bulmak oyunumuzu çok değiştirdi. Özgüvenimiz arttı. Önemli bir 3 puan aldık. İlk yarı savunma arkası koşuları çok iyi yaptılar. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Alanyaspor'a başarılar diliyorum."

"Kerem de bizim için çok değerli bir oyuncu. Bugün o başladı. Hakim'in sağa geçmesiyle hem savunma arkası koşularını hem birebirlerini kullanmak istedik. Bundan sonraki haftalar yine bütün oyuncularımı kullanacağım. Çok geniş bir kadromuz var. Her oyuncu üzülebiliyor. Hepsini bir anda oynatamıyorum. Benim için manevi anlamda zor. Hepsini oynatmak istiyoruz. Bazen tercihler yapmak istiyoruz. Son 6 maç. Kenetlenmemiz gerekiyor. Aslonlan Galatasaray. Yine şampiyon olmak istiyoruz. Bu maçlar zor. İyi, formda bir takıma karşı oynadık. Uzun aralar bazen takımların maça başlangıcında etki yapabiliyor. Rakibimize hiç bakmıyoruz. Herkes puan kaybedebilir. Her takımın puan kaybetme şansı var."

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