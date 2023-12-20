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Spor

Okan Buruk'tan derbi yorumu: Amacımız kazanarak dönmek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de alınan Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası demeçlerde bulundu. Hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisine de değinen başarılı teknik adam, 'Amacımız, hayalimiz kazanarak dönmek. Zor bir maç olacağını biliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Geçen sene kazanarak döndük, yine aynısını hedefliyoruz.'

20 Aralık 2023 Çarşamba 22:57 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan derbi yorumu: Amacımız kazanarak dönmek
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un sözleri...

GEÇEN SENEYE GİTTİM

"Beni geçen seneye götüren bir maç oldu. Geçen sene de %100 performansımızla oynayamadığımız fakat kazandığımız maçlar olmuştu. Fatih Karagümrük'ü oynadıkları futboldan dolayı tebrik ediyorum."

"Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Derbiyi düşünmek... Kart görmemek, sakatlık.. Maçlardan öncesi zorluklardan. İki takım aynı puanda. Orada bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor."

FENERBAHÇE MAÇI SÖZLERİ

"İki takım rekorları kırarak gidiyor. Bizim amacımız deplasmanda da kazanmak. Sergio Oliveira olmayacak. Davinson Sanchez'in durumuna bakacağız. Kart cezası ve sakatlık sıkıntımız olmadı. Elimizdeki iyi bir kadro ile çıkacağız. Kazanarak lider duruma gelmek isteyeceğiz. İki takım da kazanmak isteyecek. Amacımız, hayalimiz kazanarak dönmek. Zor bir maç olacağını biliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Geçen sene kazanarak döndük, yine aynısını hedefliyoruz."

ANGELINO'NUN DURUMU

"Angelino'yu bugün kullanmayacaktık. O yüzden kadroda düşünmedik. Bizle birlikte antrenmanlarını yapıyor çok iyi bir karakter. Transfer ile kararımızı önümüzdeki hafta vereceğiz."

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