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Spor

Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: Galatasaray'ın son düzlükteki gücünü biliyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe ile aralarındaki rekabete değinerek, 'Galatasaray'ın son düzlükteki gücünü, bundan önceki kazandığı şampiyonlukları biliyoruz. İnşallah bir şampiyonluk daha kazanmak istiyoruz.' sözlerini sarf etti.

26 Şubat 2024 Pazartesi 22:48 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: Galatasaray'ın son düzlükteki gücünü biliyoruz
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Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Okan Buruk, Fenerbahçe hakkında açıklama yaparken şampiyonluk sözleri dikkat çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şöyle konuştu:

"Antalyaspor'un iyi oynadığını söylemiştik. Belki defansif zaafları olan bir takım. Ofansif olarak toplu oyunda iyiler. Ekstra iyi işler yaptılar. Bizim maç başlangıcımız düşüktü. Maç kaybettikten sonra yeni bir maça çıkmak zor oluyor. Eksiklerimiz var, birçok şeyimiz var. İstediğimiz gibi başlamadık. İlk golü bulduk, 2-0 yapsak çok başka maç olurdu. İkinci yarı penaltı ile maçı bitirebilirdik. İkinci yarı daha iyiydik. Son iki maçtaki sıkıntımız kaptırdığımı toplar. İlk yarı yediğimiz golden önce ortaya oynamayı denedik, rakip orayı kapattı. Sparta Prag maçında 3 golü top kaybı sonrası yedik. En büyük sıkıntımız yine geriden oyun kırarken top kayıpları. Liderliği geri aldık, hedefimiz kazanarak devam etmek. Üç gün sonra kupa maçı sonra deplasmanda Beşiktaş derbisi var."

"İç sahada taraftarla çok güçlü şekilde oynuyoruz. Genel olarak galibiyet yüzdemiz çok fazla. Kazanmak için oynuyoruz. İki senedir Fenerbahçe ile çekişmemiz çok yakın geçiyor. İki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Son düzlüğe girdik. Galatasaray'ın son düzlükteki gücünü, bundan önceki kazandığı şampiyonlukları biliyoruz. İnşallah bir şampiyonluk daha kazanmak istiyoruz."

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