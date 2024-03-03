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  • Okan Buruk'tan galibiyet sonrası çarpıcı açıklamalar! ''10 maçı kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz''
Spor

Okan Buruk'tan galibiyet sonrası çarpıcı açıklamalar! ''10 maçı kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz''

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı alınan 1-0'lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, kalan 10 maçı da kazanıp şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.

3 Mart 2024 Pazar 21:38 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan galibiyet sonrası çarpıcı açıklamalar! ''10 maçı kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz''
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Son 6 günde 3 maç oynadık. 10 günde 4 maç oynadık. Yorgun ve eksik Galatasaray. Bütün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Dün de toplantı yaptık ve beraber yemek yedik. Birliğimizi, inancımızı ve taraftara olan borcumuzu anlattık. İyi konsantre oldular. Oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Bir, iki pozisyon verdik. 1-0 kazanmak önemli, gol yemeden kazanmak önemli.

Beşiktaş deplasmanı zor. Burada muhteşem taraftar var. Bu atmosferde oynamak zor. Benim oyuncularım da bu atmosferleri seviyor.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Derbileri çok önemsiyoruz. Diğer maçlara da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Derbilerin atmosferi farklı. Oyun olarak bize daha açık oynuyorlar, bunun da etkisi var. Bu statta ilk galibiyet, hayırlı olsun. Liderliği geri aldık. 10 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz.

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