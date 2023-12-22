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Spor

Okan Buruk'tan Günay Güvenç'e tam puan

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk Fatih Karagümrük maçında iyi bir performans ortaya koyan 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç'e sezon içerisinde daha fazla forma vermeyi planlıyor.

22 Aralık 2023 Cuma 15:47 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Günay Güvenç'e tam puan
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Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendiği maçta, sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Günay Güvenç, başarılı performansıyla dikkat çekti.

Fernando Muslera'nın cezası nedeniyle eldivenleri devralan Günay, Karagümrük'ün tehlikeli ataklarında gol izni vermeyerek galibiyette pay sahibi oldu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 32 yaşındaki kalecinin performansına tam not verdi.

Buruk'un Günay'a ilerleyen dönemde, Türkiye Kupası ve yabancı kontenjanına takıldıkları Süper Lig maçlarında da görev vermesi bekleniyor.

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