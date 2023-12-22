Okan Buruk'tan Günay Güvenç'e tam puan

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendiği maçta, sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Günay Güvenç, başarılı performansıyla dikkat çekti.
Fernando Muslera'nın cezası nedeniyle eldivenleri devralan Günay, Karagümrük'ün tehlikeli ataklarında gol izni vermeyerek galibiyette pay sahibi oldu.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 32 yaşındaki kalecinin performansına tam not verdi.
Buruk'un Günay'a ilerleyen dönemde, Türkiye Kupası ve yabancı kontenjanına takıldıkları Süper Lig maçlarında da görev vermesi bekleniyor.