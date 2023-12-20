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Spor

Okan Buruk'tan gündem yorumu: Çok fazla kaos var

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 17. haftasında oynayacakları Fatih Karagümrük maçı öncesi konuştu. Son zamanlarda çok fazla kaos olduğuna değinen Buruk, 'İnşallah Türk futbolu, en kısa sürede tekrar sahada konuşulan hale gelir.' yorumunda bulundu.

20 Aralık 2023 Çarşamba 19:46 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan gündem yorumu: Çok fazla kaos var
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçı öncesi açıklama yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Yaşamak istemediğimiz şeyler yaşanıyor, çok fazla kaos var. İnşallah Türk futbolu, en kısa sürede tekrar sahada konuşulan hale gelir." dedi.

Okan Buruk, "Karagümrük maçını kazanmak istiyoruz. Şota Arveladze takımına başına geçti. Oyun içinde neler değişecek göreceğiz. Daha çok üretmemiz gerekiyor. Kopenhag deplasmanından da bu dersi aldık. İyi hazırlandık, her şey yolunda gidiyor. Kazanarak yola devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sakatlıklarla ilgili de konuşan Buruk, "Davinson Sanchez'in tedavisi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde netleşecek durumu. Sergio Oliveira'ya geçmiş olsun. Dönüşü ne kadar olacak, tam bilmiyoruz. Wilfired Zaha'nın bileğinde iki üç haftadır problem vardı atlattı. O da kadroda Onun dışında iyi durumdayız." açıklamasını yaptı.

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