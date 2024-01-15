Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle oynamayan Mauro Icardi ile ilgili açıklama yaptı.

"Mauro Icardi, Trabzonspor maçında oynayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Kadroda olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Arjantinli golcü Icardi için "Mauro Icardi'ye belli bir dinlenme süresi verdik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Ayağının ve yüzünün durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu için durumunu değerlendireceğiz. Trabzonspor maçında kadroda olabileceğini düşünüyorum." açıklamasını yaptı.