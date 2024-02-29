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Spor

Okan Buruk'tan Icardi için sakatlık açıklaması!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kupada oynanacak Fatih Karagümrük maçı öncesi konuştu. Başarılı çalıştırıcı, yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sakatlık durumu hakkında bilgi verdi.

29 Şubat 2024 Perşembe 20:24 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Icardi için sakatlık açıklaması!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Kendi stadımızda oynadığımız her maçta muhteşem atmosfer yaratan Galatasaray taraftarına teşekkür ediyoruz. Bu atmosfere yakışan oynamak istiyoruz. Lig ve kupayı ayırmıyorum. Oyuna baktığımızda ligin iyi oynayan, hareketli, topa sahip olmayı seven bir takım. Ligdeki maçta ne kadar iyi olduklarını gördük. Bazı mevkilerde daha dinlenik oyuncular seçtik. 3 gün önce oynadık, 3 gün sonra da oynayacağız. Amacımız kazanıp yarı finale çıkmak. Finali oynayıp kupayı kazanmak istiyoruz. Kupa da bizim için önemli hedef." dedi.

"ICARDI'NİN AĞRISI OLDU"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Icardi ile ilgili dün bir düşüncemiz vardı ama ufak bir darbeden dolayı ağrısı oldu. Onla oynamak istemedik. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Icardi yerine Barış Alper'i seçtik. Oyun içinde forvet oynayabilecek Zaha var. Gidişata göre değişiklik yapabiliriz. Kerem, Barış, Zaha arasında rotasyon yapabiliriz saha içinde. Carlos Vinicius kulübede, oyun devamında kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.

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