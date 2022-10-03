Okan Buruk'tan kadroya yerli oyuncu neşteri!

Galatasaray, bu sezon özellikle yabancı kuralı nedeniyle bir hayli zorlandı. Sezon başından beri kanatlarda geçen sezonun yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Yunus Akgün'e formayı veren Okan Buruk, bu bölgede bir türlü değişiklik yapamadı.

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YUSUF VE GENÇLER İÇİN KARAR

Sergen Yalçın'ın imzası beklenirken... Hull City yeni hocasını buldu Fakat gelecek haftayı bay geçecek olan ve 15 Ekim'e kadar maç oynamayacak olan Aslan'da. Fanatik'in haberine göre; yerli sınırı nedeniyle kanatlarda iki isme bağlı kalmak isteyen Cim Bom,

Bu doğrultuda da Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin yanı sıra genç futbolcuların da süre alması için çalışmalar yapılacak.

Bu sayede Buruk, hücum hattında farklı opsiyonlara sahip olmayı ve farklı kadrolar kullanmayı istiyor. Galatasaray'ın çok şey beklediği Yusuf Demir'in daha fazla süre bulması bekleniyor.