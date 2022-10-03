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Spor

Okan Buruk'tan kadroya yerli oyuncu neşteri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk 11'deki yerli oyuncularda değişikliğe gitmeye karar verdi. Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'na bağlı kalmak istemeyen Okan Buruk Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlere yönelecek.

Fanatik3 Ekim 2022 Pazartesi 12:19 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan kadroya yerli oyuncu neşteri!
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Galatasaray, bu sezon özellikle yabancı kuralı nedeniyle bir hayli zorlandı. Sezon başından beri kanatlarda geçen sezonun yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Yunus Akgün'e formayı veren Okan Buruk, bu bölgede bir türlü değişiklik yapamadı.

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Fakat gelecek haftayı bay geçecek olan ve 15 Ekim'e kadar maç oynamayacak olan Aslan'da köklü değişiklikler yapılması gündemde. Fanatik'in haberine göre; yerli sınırı nedeniyle kanatlarda iki isme bağlı kalmak isteyen Cim Bom, Kerem ve Yunus'u alternatif olarak kullanmak isterken, yerlerine ise Rashica ve Yusuf Demir gibi isimleri monte etmek istiyor. Milot Rashica'nın ilk 11'e monte edilmesi hedefleniyor.

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YUSUF VE GENÇLER İÇİN KARAR

Bu doğrultuda da Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin yanı sıra genç futbolcuların da süre alması için çalışmalar yapılacak.

Bu sayede Buruk, hücum hattında farklı opsiyonlara sahip olmayı ve farklı kadrolar kullanmayı istiyor. Galatasaray'ın çok şey beklediği Yusuf Demir'in daha fazla süre bulması bekleniyor.

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