Okan Buruk'tan kadroya yerli oyuncu neşteri!

Galatasaray, bu sezon özellikle yabancı kuralı nedeniyle bir hayli zorlandı. Sezon başından beri kanatlarda geçen sezonun yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Yunus Akgün'e formayı veren Okan Buruk, bu bölgede bir türlü değişiklik yapamadı.
Bu doğrultuda da Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin yanı sıra genç futbolcuların da süre alması için çalışmalar yapılacak.
Bu sayede Buruk, hücum hattında farklı opsiyonlara sahip olmayı ve farklı kadrolar kullanmayı istiyor. Galatasaray'ın çok şey beklediği Yusuf Demir'in daha fazla süre bulması bekleniyor.