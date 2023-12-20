Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu kararı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Karagümrük maçının kadrosunun kafasında şekillendirdi.

Wilfried Zaha'nın sakatlığı nedeniyle, Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük karşısında en başarılı olduğu pozisyonda, sol kanatta görev yapacak.

15 GOLE KATKI

Bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve gruplarında olmak üzere Sarı-Kırmızılı formayla 27 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 8 asistlik performansıyla tam 15 gole katkı sağladı.

ADANA DEMİR MAÇINDAKİ GİBİ

Özellikle çizgide başladığı maçlarda daha etkili bir görüntü ortaya koyan Kerem, tıpkı ligdeki son Adana Demir mücadelesinde olduğu gibi, Karagümrük karşısında da galibiyete doğrudan katkıda bulunmayı hedefliyor.