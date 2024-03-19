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Spor

Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu'na destek

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son dönemde performansıyla eleştirilerin odağı olan Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıktı.

19 Mart 2024 Salı 17:14 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu'na destek
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Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 yenerken Kerem Aktürkoğlu, performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Okan Buruk'tan milli futbolcuya destek geldi.

OKAN BURUK'TAN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA: DAHA İYİ OLACAKSIN

Sabah'ta yer alan habere göre, Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Buruk bu görüşemede yıldız futbolcuya "Ara sonrası çok daha iyi olacaksın" dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KARNESİ

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla bu sezon 45 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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