Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu'na: Ziyech de bekledi Kerem

Bu sezon üç kulvarda 52 müsabaka oynayan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan sonra en çok forma giyen isim, 50 maçla Kerem Aktürkoğlu oldu. 15 gol-7 asist kaydeden Kerem, son dönemde düşüşe geçti ve hocası Okan Buruk tarafından kulübeye çekildi.

Kenar forvet olarak Barış Alper ve Hakim Ziyech'i tercih eden Buruk, Sivasspor maçında da Kerem'i 11'de düşünmüyor.

ÖZEL GÖRÜŞME

Galatasaray'ın teknik patronu, yedek kaldığı için mutsuz olan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme gerçekleştirip oyuncusuna moral verdi.

Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech gibi yıldızların sezon içinde yedek kaldığını hatırlatan Buruk, Kerem'den motivasyonunu bozmamasını istedi. Milli oyuncu, Sivasspor maçında yine ikinci yarıda şans bulacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da bu sezon 50 resmi maçta forma giyerken 15 gol kaydetti ve 8 asist yaptı. Milli oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.