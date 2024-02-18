Süper Lig'in 26. haftasında Sarı-Kırmızılılar, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Fenerbahçe'nin dün akşam Çaykur Rize deplasmanından 3-1'le galip ayrılması sonrasında zirveyi maç eksiğiyle ezeli rakibine veren Cimbom bir günlük aranın ardından liderliği geri aldı. Galatasaray, Başkent ekibini 3 golle geçti, rahat kazandı.

'Biz yükseldik, rakip aşağı gitti!'

Maçın ardından Aslan'ın hocası Okan Buruk mutluydu. Mücadeleyi değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Çok kritik bir maçtı. Maçı çok istedik. Liderliği geri almak için iyi bir başlangıca ihtiyacımız vardı. Rakibimiz, uzun süredir seyircili maç oynamıyordu. Bizim maça golle başlamamız oyunu bize yöneltti. Çok erken ikinci golü bulduk. Biz yükseldik, rakip ise psikolojik olarak aşağı gitti. Oyun anlayışımızı devam ettirdik. Baskılar, topa sahip olma, oyun kurma, pozisyonlar... Çok iyi bir ilk yarıydı" dedi.

'3 puan ve sakatsız ayrılıyoruz'

Zeminin de çok iyi olduğunu dile getiren Buruk, "İkinci yarıda da pozisyonlar vardı. Rakibin de pozisyonları vardı. Ankaragücü iyi bir takım. Maça iki golle başlayınca rakibin oyununu kırmış olduk. Üstün taraftık. En değerlisi 3 puan ve sakatlıksız ayrılıyoruz buradan. Zemin beklediğimizden çok çok iyiydi. 10 günlük bakımla birlikte oyuncular zorluk yaşamadı. 10 gün önceyle arada çok büyük fark var. Bu işi yapan insanlara teşekkür etmek gerekiyor. Herkesin kafasında soru işaretiydi. Bir soru işareti de Galatasaray 3 gün sonra çıkıyor ve yorgundu. Biz enerji olarak çok yüksektik. Taktiksel ve oyun olarak çok iyi işler yaptık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

'Hamlesinin ödülünü golle aldı'

Oynadıkları futbolun da değişmediğini aktaran başarılı teknik adam, "Oyun anlayımız değişmiyor. Oyuncular değişebilir ama oyun anlayışı değişmiyor. Attığımız ikinci golün nedeni Davinson'un doğru yerde doğru baskıyı yapması ve önde oynaması. Stoperlerin topları alması çok önemliydi. Hamlesinin ödülünü gol atarak aldı Davinson" yorumunu yaptı.

Okan Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:

Orta sahada da Berkan'ın, Kerem Demirbay'ın, kanatların baskısı da çok iyiydi. Otomatikleşmiş önde iki oyuncumuz var, Mertens ve Icardi, onların otomatik olarak savunma pozisyonları önemli. Her şeyi onlar başlatıyor. Yine onlar başlattı.

'Köhn çok sosyal, çabuk takıma ısındı'

Yeni transfer Derrick Köhn'ün de performansına değinen Okan hoca, "Köhn rahat oynadı. Onun yanında çevresinde oynayan Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu ile uyumluydu. Bu da önemliydi. Genel olarak ilk maç olmasına rağmen çok özgüvenliydi. Antrenmanda görmüştük. İyi bir oyuncu ve iyi bir karakter. Çok çabuk takıma ısındı. Bu da çok önemli. Çok sosyal, çok çabuk arkadaşlarıyla iletişim kurdu" açıklamasında bulundu.

"2000 ruhu var"



"Çok istiyoruz 2000 ruhuna benzetmek istiyorum. O başarılara ulaşmak için daha fazlasını yapmalıyız. Bunun bilincindeyim. Hedeflerimiz aynı: Şampiyonluk ve Avrupa'da final!"