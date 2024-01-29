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Spor

Okan Buruk'tan maç sonu transfer açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK'ya karşı 2-1 galip geldikleri maçın ardından konuştu.

29 Ocak 2024 Pazartesi 22:33 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan maç sonu transfer açıklaması!
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Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kazanmak zorundayız. Kendi sahamızda ilk amacımız bu. Bunun için çok fazla çaba harcıyoruz. Bu maçta da böyle oldu. Sonunda kazandık. O yüzden mutluyum. Oyuncularıma ve seyircimize teşekkür ederim. Onlar da çok büyük destek verdi. Onlarla birlikte bu yolda rekorlar kırılıyor.

"ASIL HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Bütün camia olarak bu rekorları kırıyoruz. asıl hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maçlar bize şampiyonluğu getirebilecek maçlar. Galatasaray tarihinde en çok ceza sahasına girilen maçmış. 4 direk gördüm, bir tane daha var diyorlar.

Okan Buruk, Süper Lig tarihine geçti!

TRANSFER SÖZLERİ

Oyuncularım kazanmak için aç ve istiyorlar. Eksiklerimiz var, transfer döneminde bu eksikleri kapatmak istiyoruz. 1-0 sonrası bir an ve bir bölüm ben de korktum. Bir iki pozisyonda onlar atamadı, bir iki pozisyonda biz kapattık.

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