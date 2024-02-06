Okan Buruk'tan maç sonu transfer açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok iyi başladık maça, çok istekliydik. Bazen konsantrasyon eksikliği oluyor. Karşımızda da iyi bir takım vardı. Soyunma odasına 3-1'le girince daha farklı oldu. Rakibimiz 3-2'yi de bulunca daha iştahlı oynamaya başladı. Kazandığımız için sevinçliyiz. 4 gollü galibiyet, güzel. Turu geçtiğimiz için mutluyum, hedefimiz kupayı kazanmak.

Sol bek için bakıyoruz. Cuma gününe kadar vaktimiz var. Görüşmelerimiz sürüyor. Seçeneğimiz çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek. Sol bek için de çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda çözüme ulaşacağımızı düşünüyorum.