Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi sonrası Mauro Icardi'nin sakatlandığı hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, "Mauro Icardi'nin topuğunda bir ağrı vardı. Kenarda bandajı çıkardı, ağrı arttı. Soyunma odasında da ağrısı vardı. Şu anda ağrı var, net durumunu MR sonrası göreceğiz." dedi.

"KOREOGRAFİ MUHTEŞEM"

"Taraftarımız, koreografi muhteşemdi. Takıma, bizlere güveniyorlar. Onlara teşekkürler. Onların hak ettikleri başarıları onlara armağan etmek istiyoruz."

"REKORLARI BİLMİYORUZ"



"Rekorları bilmiyoruz, maç kazandıkça oraya çıkıyor. Güçlü bir lig. Beşiktaş'ın kalitesini gördük. 11'e 10 durumda bile Burak Hoca ve takımı çok ciddi şekilde cevap verdi. Daha iyisini yapabiliriz. Kazanmaya devam etmeliyiz."

"ARA SONRASI ZORDUR"



"Mili ara sonrası zordur, yeni toparlanıyoruz. Kazanarak devam ettik ve mutluyum."

"2 ŞUTLARI VAR, 1'İ GOL"



"Derbi kazanmışsınız, mutlu olmanız gerekiyor. 11'e 10'dan sonra oyuncularımın da kafasında 'Nasıl olsa kazanırız' düşüncesini gördük. Net pozisyon vermedik. Beşiktaş'a 2 şut şansı verdik, 1'i gol oldu. Chamberlain girdikten sonra kenardan içeriye gelip çok boş top aldı. Onu takipte zorlandık."

"30 ŞUT VAR AMA KALİTE?"



"Aslında genel olarak maçın sonuna kadar, bundan önceki haftalarda da söylediğimiz şey; bitiriciliğimiz yeterli değildi. Son paslar, son orta, son çalım... Burada daha iyi olmalıyız. 30 şut var ama kaç tanesi istediğimiz kalitede olmuş? Bunların analinizi yapacağız."