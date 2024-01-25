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Spor

Okan Buruk'tan Sacha Boey ve transfer açıklaması!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 3-1 kazanılan İstanbulspor maçı sonrası demeçlerde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Sacha Boey'in olmamasının oyunlarını etkilediğine değinirken transfer konusunda,' Transferin son haftasında eksiklerimizi kapatabilirsek, özellikle savunmada... Bu bizim için daha iyi olacak.' diyerek konuşmasını sonlandırdı.

25 Ocak 2024 Perşembe 22:59 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Sacha Boey ve transfer açıklaması!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor karşılaşmasının ardından konuştu.

"KAFAMIZI KARIŞTIRAN

"Kafamızı karıştıran rakibin 5'li savunma ile başlaması oldu. Oyun içinde Ndao zaman zaman hemen öne, hem kanada çıktı. İlk yarı kafa karışıklığı ile geçti. 1-0'dan sonra acele kararlar verdik. İkinci yarıya başlarken değişiklikler yaptık. Mauro Icardi'nin oyuna girmesinden sonra daha fazla orta düşündük."

SACHA BOEY AÇIKLAMASI

"Sacha Boey'in ayrılmasından yana değiliz ama kulübün faydasına bir teklif gelirse başkanımız ve yönetimimizin kararına saygı duyacağız. Durum net değil, ilgilenen kulüpler var. Bunla ilgili son kararı yönetimimiz verecek."

"REKORLARI BİRLİKTE KIRDIK"

"Rekorları birlikte kırıyoruz. Takıma taraftarın verdiği büyük destek var. İç sahada 14 maç kazandık. Daha çok başarılar, kupalar istiyoruz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferin son haftasında eksiklerimizi kapatabilirsek, özellikle savunmada... Bu bizim için daha iyi olacak."

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