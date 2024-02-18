İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2024 Pazar / 9 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

18 Şubat 2024 Pazar 18:35 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nün konuğu oluyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Çok fazla hazırlanma şansımız yok. Taktik antrenman yapıp buraya geldik. Şampiyonluk yolundayız. Hiçbir bahanemiz yok. Kazandığımız bir Avrupa maçı vardı. Devamında hazırlanıp buraya geldik. Saha zeminini maçtan önce inceledim. 10 gün önceye göre daha yeşillenmiş ancak altı çok sert. Topun saha içerisinde akabileceğini düşünüyorum. Geçen sene burada şampiyonluğu kazanmıştık. Tekrar 3 puanı alarak şampiyonluk yola devam etmek istiyoruz.

Abdülkerim Bardakcı'nın küçük bir ağrısı vardı. Diğer maça sakladık. Torreira'nın da ağrıları vardı. Bugün başlasaydı risk olacaktı. Oyunun devamında kullanacağız. Saha şartları ilk 11 tercihlerini değiştirebiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.