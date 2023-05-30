Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. İşte sarı-kırmızılı hocanın sözleri...

"ÇOK DUYGUSAL BİR AN YAŞIYORUM"

"Çok duygusal bir an yaşıyorum. Galatasaray'ın teknik direktörü olarak şampiyon oldum. Büyük Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Savaştık. Çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki ssene devamı gelir."

"İNANILMAZ BİR MUTLULUK"

"Çok farklı bir duygu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımızla bunu yaşadık. Bana nasip oldu. İnanılmaz büyük bir mutluluk. Çok duygusalım."

"DERBİYİ KAZANACAĞIZ"

"Kutlamak Galatasaray taraftarının hakkı. Sezonu derbiyi kazanarak bitireceğiz. Tek hedef bu."