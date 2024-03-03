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Spor

Okan Buruk'tan Sergio Oliveira açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncusu Sergio Oliveira ile ilgili soruya cevap verdi.

3 Mart 2024 Pazar 23:09 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Sergio Oliveira açıklaması!
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Galatasaray'da Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük maçının ardından Okan Buruk ile tartışan Sergio Oliveira'nın geleceğiyle ilgili açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Sergio Oliveira'nın aidiyetiyle ilgili sorun olduğunu dile getirdi.

Basın toplantısında "Sergio Oliveira kalan 10 maçta var mı, yok mu?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Performansa bağlı. Bu maçta kadroda düşünmedim. Kadrodaki her oyuncuyu kullanabiliriz. Aidiyetlerine ve katkılarına bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Okan Buruk yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada da "Bizim işimiz zor. Çok önemli oyuncular var. Bazen egolar çok yüksek olabiliyor. Herkesi yönetmek zor olabiliyor. En önemli şey Galatasaray'ın faydası. Artık son 10 hafta, daha fazlasını da yapmalıyız." dedi.

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