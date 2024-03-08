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Spor

Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçıyla ilgili konuştu.

8 Mart 2024 Cuma 23:42 - Güncelleme:
Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor galibiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için gelen, "Süper Kupa maçının ertelenmesi konuşuluyor. Sizin yorumunuz ne?" sorusuna şu cevabı verdi;

"TFF ne karar verirse yapacağız. Haftalık tek maça düştük. TFF'nin kararı neyse, çıkıp oynayacağız. Onun dışında bir yorumumuz yok."

SÜPER KUPA MAÇININ TARİHİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa için 7 Nisan'da Şanlıurfa'da karşı karşıya gelecek.

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