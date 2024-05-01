Okan Buruk'tan yıldız futbolcuya: Ben isme forma vermem

Galatasaray'da son maçlarda yedek kalan Wilfried Zaha ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fildişili kanat oyuncusunun Adana Demirspor maçından önce teknik direktör Okan Buruk'la bir toplantı yaptığı ve yedek kalmaktan çok sıkıldığını ve ilk 11'de oynama isteğini ilettiği ifade edildi.

"BEN İSME FORMA VERMEM"

Deneyimli çalıştırıcının ise 31 yaşındaki yıldıza, "Ben asla isme forma vermem. Benim takımımda formayı hak eden giyer" ifadelerini kullandığı belirtildi. Buruk'un Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i de örnek göstererek, "Davinson da kariyerli ve ismi olan bir oyuncu ama şu an Abdülkerim ve Nelsson oynuyor. Çünkü formayı onlar hakediyor. Hakettiğin zaman sen de oynarsın" dediği öğrenildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Fildişili yıldız, maçtan önce İstanbul'da yapılan son idmanda sakatlanmış ve Adana Demirspor maçının kadrosunda yer almamıştı.

Ligde 28 maçın 13'üne ilk 11'de başlayan Zaha'nın 9 gol, 3 asisti bulunuyor.